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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يختتم تدريباته بسياتل استعدادا لمواجهة إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته في الثامنة مساء اليوم بتوقيت سياتل الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران  في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦ .

شارك الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد في جزء من تدريبات اليوم.

حضر مران منتخب مصر ، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب ، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس البعثة و مصطفي ابو زهرة و محمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس .

تقام مباراة منتخب مصر و إيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل ، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة ، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم ايران و بلجيكا في المركز الثاني و الثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة .

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