مروان عطية: جميع اللاعبين لديهم تركيز عالي للفوز على إيران

أكد مروان عطية نجم منتخب مصر، أن جميع اللاعبين لديهم تركيز عالي لتحقيق الفوز امام إيران في الجوله الأخيره من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال مروان عطية في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية إن منتخب مصر هدفه الفوز على إيران بعيدًا عن حسابات الترتيب في المجموعة، لأن الفريق هدفه الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم.

وأضاف أن التعادل مع بلجيكا ثم الفوز على نيوزيلندا، منحا المنتخب دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة مشددا أن الدعم الجماهيري يلعب دورًا كبيرًا في آداء اللاعبين على أرض الملعب.