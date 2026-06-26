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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية: جميع اللاعبين لديهم تركيز عالي للفوز على إيران

مروان عطية
مروان عطية
ياسمين تيسير

أكد مروان عطية نجم منتخب مصر، أن جميع اللاعبين لديهم تركيز عالي لتحقيق الفوز امام إيران في الجوله الأخيره من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال مروان عطية في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية إن منتخب مصر هدفه الفوز على إيران بعيدًا عن حسابات الترتيب في المجموعة، لأن الفريق هدفه الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم.

وأضاف أن التعادل مع بلجيكا ثم الفوز على نيوزيلندا، منحا المنتخب دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة مشددا أن الدعم الجماهيري يلعب دورًا كبيرًا في آداء اللاعبين على أرض الملعب.

مروان عطيه منتخب مصر كاس العالم

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