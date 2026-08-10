السجن 15 عامًا لعاطل هدد مسنة بسلاح أبيض وتعدى عليها في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على عاطل، بعد إدانته بالتعدي على مسنة داخل مسكنها وسرقتها تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة العامرية ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي وعضوية المستشارين محمود أحمد عبد الوهاب ومعتز نور الدين محمد وخالد خلف محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 1642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بتعرض المجني عليها "ن.ال.ع"، 61 عاما، للاعتداء والسرقة داخل نطاق القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "خ.م.م"، عاطل، تسلل إلى مكان وجود المجني عليها أثناء نومها، وكان بحوزته سلاح أبيض، حيث هددها به ووضعه على عنقها لإرهابها.

اعتداء وسرقة تحت تهديد السلاح

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها حاولت استعطاف المتهم بسبب تقدمها في السن، إلا أنه اعتدى عليها بالضرب بمقبض السلاح الأبيض، ثم تعدى عليها وهتك عرضها قبل أن يستولي على متعلقاتها ويفر من المكان.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي اصدرت حكمها المتقدم.