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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لمتهم أنهى حياة شاب واعتدى على شقيقه بالمندرة في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 30، بالسجن المؤبد للمتهم «أ.م.ع»، بعد إدانته في واقعة مقتل شاب والشروع في قتل شقيقه، إلى جانب اتهامه بحيازة سلاح أبيض وتعاطي مخدر «الآيس»، في القضية التي شهدتها منطقة المندرة قبلي التابعة لدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المعطي محمد هشام روحي، وعضوية المستشارين أمير مجدي منير دميان، ومحمد توفيق محمد السيد أحمد.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول شاب إلى مستشفى أبو قير العام مصابًا بطعنة في منطقة منتصف الصدر، عقب نقله بواسطة الأهالي من شارع الجمل بمنطقة المندرة قبلي، بعد تعرضه لاعتداء.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء الفحص، تبين أن المصاب هو «أ.إ.ش»، من مواليد 1996، ومقيم بمنطقة المندرة قبلي، وقد فارق الحياة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته، رغم محاولات إنعاش القلب التي أجريت له.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، تطورت في وقت سابق إلى مشاجرة واعتداء بالضرب، قبل أن تتجدد الخلافات مرة أخرى.

وأوضحت التحريات أن المتهم توجه إلى محيط مسكن المجني عليه حاملًا سلاحًا أبيض، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين شقيق المجني عليه «م.إ.م»، وخلالها تدخل المجني عليه لمساندة شقيقه، إلا أن المتهم تعدى عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته بطعنة في منطقة الصدر، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض «سكين»، وتبين وجود آثار دماء عليه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط شقيق المجني عليه وبحوزته سلاح أبيض، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة الإجراءات القانونية، وفحص ملابسات الواقعة والأدلة المرتبطة بها.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، نظرت المحكمة القضية وانتهت إلى معاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المسندة إليه، والتي شملت قتل المجني عليه، والشروع في قتل شقيقه، وحيازة أسلحة بيضاء، وتعاطي مخدر «الآيس».

الإسكندرية جنايات الإسكندرية الشروق في القتل حيازة سلاح أبيض المندرة

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