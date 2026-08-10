قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تهيمن على سوق الروبوتات البشرية عالمياً بحصة تتجاوز 97 بالمائة

الروبوتات البشرية
الروبوتات البشرية
أ ش أ

استحوذت الشركات الصينية المصنعة للروبوتات البشرية على أكثر من 97% من الشحنات العالمية خلال النصف الأول من 2026، وفق بيانات صناعية حديثة تعكس التقدم المبكر للصين على منافسيها الأمريكيين في هذا القطاع سريع النمو.

وذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم/الاثنين/ أن إجمالي شحنات الروبوتات البشرية حول العالم بلغ نحو 19.1 ألف وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، أي أكثر من ثلاثة أمثال مستوى الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الشحنات نحو 5.1 ألف وحدة، بحسب بيانات شركة الأبحاث Smart Analytics Global.

وتتوقع الشركة البحثية، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، ارتفاع الشحنات العالمية إلى نحو 60 ألف وحدة خلال 2026، قبل أن تصل إلى نحو 500 ألف وحدة بحلول 2030.

وتصدرت شركة Agibot، ومقرها شنغهاي، السوق العالمية بعدما تجاوزت منافستها Unitree Robotics ومقرها هانغتشو، إذ استحوذت على حصة بلغت 44% من الشحنات العالمية بواقع 8.4 ألف وحدة خلال النصف الأول، مقابل 5.9 ألف وحدة لـ«يوني تري».

وتفوق هذه الأحجام بفارق كبير شحنات أبرز الشركات الأمريكية العاملة في القطاع، ومن بينها Tesla وFigure AI وAgility Robotics، ما يعكس سرعة تطور صناعة الروبوتات البشرية في الصين.

وفي أواخر يوليو، حظرت الولايات المتحدة استيراد الروبوتات البشرية والروبوتات رباعية الأرجل الجديدة المصنعة في الصين، إلى جانب بعض المكونات، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والأمن السيبراني للبنية التحتية الأمريكية الحيوية للذكاء الاصطناعي.

ورغم أن عدد الروبوتات البشرية المستخدمة فعلياً في مهام تجارية منتجة لا يزال محدوداً، فإن الدعم الحكومي والتمويل الذي توفره مستويات مختلفة من السلطات الصينية يسهمان في تسريع انتقال هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام الواسع.

وبرز الاهتمام الرسمي بالصناعة خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي الشهر الماضي، حيث استعرض عشرات المصنعين تطورات جديدة في مرونة الحركة والسرعة والقدرات التشغيلية للروبوتات.

وتشهد السوق أيضاً تحولاً مهماً في طبيعة استخدام هذه الروبوتات، مع زيادة الاعتماد عليها في التطبيقات الصناعية والتجارية.

وقالت ليندا سوي، مؤسسة وكبيرة الباحثين في Smart Analytics Global، إن التطبيقات الصناعية والتجارية شكلت أكثر من 70% من إجمالي الشحنات خلال النصف الأول، مقارنة بنحو 50% قبل عام.

وأضافت أن حالة عدم اليقين التنظيمي والمخاطر الجيوسياسية قد تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسار المرحلة المقبلة من نمو صناعة الروبوتات البشرية عالمياً.

الشركات الصينية الشحنات العالمية وكالة بلومبرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد