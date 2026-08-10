الصين تهيمن على سوق الروبوتات البشرية عالمياً بحصة تتجاوز 97 بالمائة

استحوذت الشركات الصينية المصنعة للروبوتات البشرية على أكثر من 97% من الشحنات العالمية خلال النصف الأول من 2026، وفق بيانات صناعية حديثة تعكس التقدم المبكر للصين على منافسيها الأمريكيين في هذا القطاع سريع النمو.

وذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم/الاثنين/ أن إجمالي شحنات الروبوتات البشرية حول العالم بلغ نحو 19.1 ألف وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، أي أكثر من ثلاثة أمثال مستوى الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الشحنات نحو 5.1 ألف وحدة، بحسب بيانات شركة الأبحاث Smart Analytics Global.

وتتوقع الشركة البحثية، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، ارتفاع الشحنات العالمية إلى نحو 60 ألف وحدة خلال 2026، قبل أن تصل إلى نحو 500 ألف وحدة بحلول 2030.

وتصدرت شركة Agibot، ومقرها شنغهاي، السوق العالمية بعدما تجاوزت منافستها Unitree Robotics ومقرها هانغتشو، إذ استحوذت على حصة بلغت 44% من الشحنات العالمية بواقع 8.4 ألف وحدة خلال النصف الأول، مقابل 5.9 ألف وحدة لـ«يوني تري».

وتفوق هذه الأحجام بفارق كبير شحنات أبرز الشركات الأمريكية العاملة في القطاع، ومن بينها Tesla وFigure AI وAgility Robotics، ما يعكس سرعة تطور صناعة الروبوتات البشرية في الصين.

وفي أواخر يوليو، حظرت الولايات المتحدة استيراد الروبوتات البشرية والروبوتات رباعية الأرجل الجديدة المصنعة في الصين، إلى جانب بعض المكونات، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والأمن السيبراني للبنية التحتية الأمريكية الحيوية للذكاء الاصطناعي.

ورغم أن عدد الروبوتات البشرية المستخدمة فعلياً في مهام تجارية منتجة لا يزال محدوداً، فإن الدعم الحكومي والتمويل الذي توفره مستويات مختلفة من السلطات الصينية يسهمان في تسريع انتقال هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام الواسع.

وبرز الاهتمام الرسمي بالصناعة خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي الشهر الماضي، حيث استعرض عشرات المصنعين تطورات جديدة في مرونة الحركة والسرعة والقدرات التشغيلية للروبوتات.

وتشهد السوق أيضاً تحولاً مهماً في طبيعة استخدام هذه الروبوتات، مع زيادة الاعتماد عليها في التطبيقات الصناعية والتجارية.

وقالت ليندا سوي، مؤسسة وكبيرة الباحثين في Smart Analytics Global، إن التطبيقات الصناعية والتجارية شكلت أكثر من 70% من إجمالي الشحنات خلال النصف الأول، مقارنة بنحو 50% قبل عام.

وأضافت أن حالة عدم اليقين التنظيمي والمخاطر الجيوسياسية قد تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسار المرحلة المقبلة من نمو صناعة الروبوتات البشرية عالمياً.