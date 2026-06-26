مدرب إيران يكشف عن خطته لمواجهة الفراعنه في كأس العالم

كشف أمير قلعة نوي المدير الفني لمنتخب إيران عن خطته في مواجهة المنتخب في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

وأكد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة ستكون معركة تكتيكية من الطراز الأول مشددا ان هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع المباراة.

وتابع إن منتخب إيران لا يفكر في اللعب من أجل التعادل قائلا “الجميع يعلم أهمية هذه المواجهة، وسندرسها من زوايا متعددة، لأن كرة القدم تشبه إلى حد كبير لعبة الشطرنج، فلا يكفي أن تركز على تحركاتك، بل يجب أن تراقب تحركات منافسك أيضًا”

واكمل انه وضع خطة مختلفه لسيناربو المباراة قائلا “لدينا تصور محدد لانطلاقة المباراة، لكن كرة القدم الحقيقية تبدأ مع صافرة الحكم، وما يحدث داخل الملعب هو الذي يحدد كيفية التعامل مع بقية الأحداث”

وتابع أن قوة المنتخب المصري صعب اختزالها في محمد صلاح مشددا ان المنتخب يمتلك منظومه كامله قائلاً “محمد صلاح لاعب عالمي بكل تأكيد، لكن منتخب مصر لا يقتصر عليه فقط، فهو يضم عدد كبير من النجوم بجميع المراكز”