"طرابزون سبور" يوجه رسالة ترحيب للجماهير المصرية بعد انضمام محمد صلاح

وجه نادي طرابزون سبور التركي رسالة شكر إلى جماهير كرة القدم حول العالم، وخاصة الجماهير المصرية، على رسائل التهنئة والترحيب التي تلقاها النادي عقب انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.

وقال النادي، في بيان اليوم الاثنين، إنه تلقى عددًا كبيرًا من رسائل التهنئة والتمنيات الطيبة من مختلف أنحاء العالم لاسيما من مصر، معربًا عن سعادته بحالة الحماس التي امتدت من طرابزون إلى القاهرة والإسكندرية ولندن ومدن أخرى حول العالم.

وأضاف أن كرة القدم بالنسبة له لم تكن يومًا مجرد مباراة بين فريقين، وإنما وسيلة تجمع المدن وتقرب بين الثقافات وتتجاوز المسافات، مشيرًا إلى الروابط التي صنعتها اللعبة بين الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

وسلط الضوء على مدينة طرابزون وتاريخها الممتد لآلاف السنين وطبيعتها المطلة على البحر الأسود وثقافتها المميزة، مؤكدا أن كرة القدم تمثل جزءا أصيلا من الحياة اليومية في المدينة، وأن النادي يشكل قلبها النابض.

ودعا النادي الجماهير من مختلف أنحاء العالم ومن بينها الجماهير المصرية، إلى زيارة مدينة طرابزون وحضور المباريات في ملعب "بابارا بارك"؛ للتعرف عن قرب على الأجواء الكروية والثقافية التي تتميز بها المدينة.

واختتم طرابزون سبور بيانه برسالة إلى جماهيره حول العالم قائلا: "من أي مكان في العالم تأتون.. أبوابنا مفتوحة، مدينتنا مفتوحة، ومدرجاتنا مفتوحة".