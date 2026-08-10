بعد العثور على درون مفخخ.. ألمانيا تستنفر لمواجهة حرب الطائرات المسيرة

أعلنت الحكومة الألمانية يوم الاثنين أنها ستخصص المزيد من الموارد لوحدة الشرطة المعنية بمكافحة الطائرات بدون طيار، وذلك بعد أيام فقط من العثور على طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات في مطار ذي أهمية استراتيجية.

في الأسبوع الماضي، تم تفكيك طائرة بدون طيار بعد العثور عليها بالقرب من طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيج، وهو مركز رئيسي لنقل المعدات العسكرية.

أفادت وكالة فرانس برس بأن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت وصف الحادث بأنه "سيناريو هجوم هجين" قد تشارك فيه "قوة أجنبية".

وتعتزم برلين الآن مضاعفة عدد أفراد وحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الفيدرالية إلى 300 فرد.

وقالت مصادر أمنية ألمانية إن المسيّرة كانت ملقاة بالقرب من طائرة نقل أوكرانية من طراز «أنتونوف إيه إن-124 كوندور»، قبل أن يتمكن خبراء تابعون للشرطة الاتحادية من إبطال مفعول العبوة الناسفة.

ويحقق المحققون أيضاً في احتمال وجود جسم طائر ثانٍ يُشتبه في أنه اصطدم بطائرة شحن بعد أن ألغت هبوطها بسبب إغلاق المدرج. وعُثر على أضرار طفيفة في الطائرة عقب هبوطها في مدينة هانوفر.