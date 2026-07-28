سفير ألمانيا بالقاهرة يفتتح مصنع سيمنس الجديد بمدينة العاشر من رمضان

افتتح سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس، اليوم الثلاثاء، مصنع "سيمنس" الجديد بمدينة العاشر من رمضان، والمتخصص في تقنيات الكهربة والأتمتة، في خطوة تعكس الثقة المتواصلة للشركات الألمانية في الاقتصاد المصري، وتؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد بيان نشرته السفارة الألمانية بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هذا المصنع لا يمثل منشأةً صناعية فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات، ودعم الابتكار، إلى جانب إنتاج مكونات كهربائية لمحطات الجهد المتوسط ولوحات التحكم ومكونات الجهد العالي.

وأوضح البيان أن ألمانيا تواصل التزامها طويل الأمد بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، ليس فقط كمصدر للتكنولوجيا، بل كشريك يسهم في بناء القدرات وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.