منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام منتخب إيران فجر السبت، ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفرعنة، سواء لحسم صدارة المجموعة أو تأكيد التأهل إلى الدور التالي، وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر المنتخب وتفاؤل جماهيري بمواصلة النتائج الإيجابية.

موعد مباراة مصر وإيران

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني صباح السبت في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها الجمهور المصري لمواصلة المشوار المونديالي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

المنتخب يرفع درجة الاستعداد

رفع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن درجة الجاهزية إلى أقصى مستوى، مع التركيز على الجوانب الفنية والذهنية، لضمان تقديم أداء قوي يليق بما حققه المنتخب في البطولة حتى الآن، خاصة بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا.

محمد صلاح.. السلاح الأبرز للفرعنة

أكد الناقد الرياضي هاني عبد النبي أن محمد صلاح يمثل الورقة الرابحة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه يتصدر معظم المؤشرات الهجومية في البطولة، سواء من حيث صناعة الفرص أو المساهمة في الأهداف، وهو ما يجعله العنصر الأهم في مواجهة إيران.

هدف المنتخب.. الصدارة قبل الأدوار الإقصائية

رغم أن منتخب مصر اقترب من التأهل، فإن الجهاز الفني واللاعبين يضعون الفوز نصب أعينهم من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، وهو ما يمنح الفريق أفضلية قبل مواجهات خروج المغلوب.

تركيز كامل رغم الظروف المحيطة

أوضح هاني عبد النبي أن بعثة المنتخب بعيدة تمامًا عن أي أحداث أو ظروف خارجية، وأن التركيز منصب بالكامل على المباراة، مؤكدًا أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية واللاعبين لديهم رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير المصرية.