تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران في كأس العالم

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على الملامح النهائية للتشكيل الذي يخوض به مواجهة إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.

وتقام المباراة بين منتخب مصر ونظيره الإيراني في السادسة صباح السبت، ضمن منافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في ظل المنافسة القوية على بطاقات التأهل.

مواجهة حاسمة في ختام دور المجموعات

يخوض منتخب مصر اللقاء بعدما قدم مستويات جيدة خلال أول جولتين، ويطمح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى مواصلة الأداء القوي وحصد النقاط الثلاث أمام منتخب إيران، من أجل إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

وتضم مجموعة منتخب مصر في البطولة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة والمنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.

ثلاثي هجومي يقود الفراعنة أمام إيران

يفاضل الجهاز الفني على الاعتماد على القوة الهجومية منذ بداية المباراة، حيث استقر على الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو في الخط الأمامي، مع الرهان على سرعتهم وقدرتهم على صناعة الفارق وتهديد مرمى المنتخب الإيراني.

كما يعول حسام حسن على الانسجام بين عناصر الوسط والهجوم، إلى جانب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها محمد صلاح في المواجهات الكبرى، أملاً في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران

جاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر على النحو التالي:

* حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

* خط الدفاع: أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

* خط الهجوم: مصطفى زيكو، عمر مرموش، محمد صلاح.

ويأمل منتخب مصر في تقديم أداء قوي أمام إيران، واستثمار الحالة الفنية الجيدة لنجومه، من أجل تحقيق الفوز وإنهاء مرحلة المجموعات بنتيجة تمنحه دفعة قوية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم