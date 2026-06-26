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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: منتخب مصر جاهز لمواجهة إيران في جميع الظروف الجوية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن اللاعبين في كامل الجاهزية لخوض المواجهة المرتقبة أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، مشددًا على أن الفريق مستعد للتعامل مع مختلف الظروف المناخية التي قد تشهدها المباراة، سواء أقيمت في أجواء حارة أو ممطرة.

وأوضح المدير الفني أن امتلاك المنتخب لعدد كبير من اللاعبين المحترفين يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة في قدرة الفريق على التأقلم مع أي ظروف، نظرًا لاكتساب هؤلاء اللاعبين خبرات واسعة من مشاركاتهم مع أنديتهم في بطولات ودوريات مختلفة حول العالم.

وأشار حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، إلى أن لاعبي المنتخب اعتادوا اللعب في ظروف مناخية متنوعة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استعداداتهم للمباراة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يحرص كذلك على توفير جميع التفاصيل المتعلقة بالتجهيزات المناسبة، بما في ذلك اختيار الأحذية الملائمة لطبيعة أرضية الملعب وحالة الطقس، لضمان أفضل أداء ممكن خلال اللقاء.

وأضاف أن مثل هذه التفاصيل تمثل جزءًا مهمًا من التحضيرات، خاصة في البطولات الكبرى التي قد تشهد تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية، وهو ما يستوجب جاهزية كاملة من جميع عناصر الفريق.

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر أن الجهاز الفني أنهى إعداد دراسة شاملة لمنتخب إيران، تضمنت تحليل أسلوب اللعب وأبرز نقاط القوة والضعف، سواء في الكرات الثابتة أو التحركات أثناء اللعب المفتوح، مؤكدًا أن الاستعداد للمباراة لم يقتصر على الجانب البدني فقط، بل شمل أيضًا إعدادًا فنيًا وتكتيكيًا دقيقًا.

وأوضح أن مباريات هذا المستوى تُحسم غالبًا بالتفاصيل الصغيرة، لذلك يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تشهدها المواجهة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد، أن عملية دراسة المنافس متبادلة بين الطرفين، موضحًا أن المنتخب الإيراني يعرف الكثير عن أسلوب لعب منتخب مصر، كما أن الجهاز الفني للمنتخب مصر يمتلك معلومات كافية عن منافسه، وهو ما يجعل المواجهة متكافئة من الناحية الفنية، ويزيد من أهميتها وصعوبتها، في ظل رغبة كل منتخب في تحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي

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