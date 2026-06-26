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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإكوادور تؤجل تأهل منتخب مصر لدور الـ32 بكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تسبب الفوز المفاجئ الذي حققه منتخب الإكوادور على نظيره الألماني في تأجيل الإعلان الرسمي عن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح المنتخب الإكوادوري في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى أربع نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في مجموعته، ويؤجل بذلك حسم أحد المقاعد المخصصة لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

مواجهة مصيرية أمام إيران

ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب إيران، في السادسة صباح السبت، على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. ويدخل الفراعنة اللقاء بشعار الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى.

تعطل حسابات التأهل المبكر

وكان المنتخب المصري يترقب تعثر منتخب الإكوادور سواء بالتعادل أو الخسارة أمام ألمانيا، إذ كان هذا السيناريو سيمنح الفراعنة التأهل رسميًا إلى الدور المقبل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام إيران.

إلا أن انتصار الإكوادور قلب حسابات المجموعة، وأبقى المنافسة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة، ليصبح المنتخب المصري مطالبًا بحصد نتيجة إيجابية تؤكد أحقيته بالتأهل وتجنبه الدخول في حسابات معقدة تتعلق بفارق الأهداف أو نتائج المجموعات الأخرى.

القرار بأقدام الفراعنة

وبات مصير منتخب مصر الآن بين أيدي لاعبيه، بعدما فقد فرصة ضمان التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة. وسيكون الفوز أو التعادل أمام إيران كفيلًا بتعزيز حظوظ الفراعنة في العبور إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة، بينما كانت الأمور ستصبح أكثر سهولة لو تعثر منتخب الإكوادور، حتى في حال تعرض المنتخب المصري للخسارة في مباراته الختامية. ومن المنتظر أن تشهد المواجهة أمام إيران صراعًا قويًا، في ظل رغبة المنتخب الوطني في حسم بطاقة التأهل وتأكيد حضوره بين كبار المنتخبات في الأدوار الإقصائية

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