قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحصل على مهلة جديدة في قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد إلى كاس
إسرائيل تدرس الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.. وسط توتر متصاعد مع تركيا
نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة
ما اتغيرش في الصاغة.. سعر عيار 18 الآن
في صالح مصر.. تعادل 1-1 بين ألمانيا والإكوادور بالشوط الأول بكأس العالم
الخارجية الروسية: نبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة
تعليق إجلاء السفن في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة قبالة سواحل عُمان
محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم “برشامة”: لا علاقة له بالإساءة للدين |خاص
مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني وراء استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز
البيت الأبيض يطلب تمويلاً إضافياً للحرب على إيران بقيمة 87.6 مليار دولار
بيان برلماني عاجل بشأن سحب وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب الغلق
قنصل الصين: العلاقات مع مصر تشهد حاليًا أفضل مراحلها التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يطارد الإنجاز التاريخي أمام إيران في مواجهة حاسمة بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

سلطت تقارير إعلامية الضوء على المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإيراني، المقرر إقامتها صباح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء مصيري للفريقين على طريق التأهل.

ويخوض منتخب مصر المباراة أمام إيران ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا، حيث ستلعب نتيجة المواجهة دورًا كبيرًا في تحديد ملامح ترتيب المجموعة وحسم بطاقات العبور إلى الدور التالي.

وذكرت صحيفة "varzesh3" الإيرانية أن المنتخب المصري يدخل اللقاء بطموح مزدوج، يتمثل في مواصلة نتائجه الإيجابية، إلى جانب كسر رقم سلبي لازمه عبر مشاركاته السابقة في كأس العالم، إذ لم يسبق للفراعنة تحقيق الفوز في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وعلى مدار تاريخ مشاركاته المونديالية، خسر منتخب مصر مباراته الثالثة في دور المجموعات مرتين؛ الأولى أمام إنجلترا بنتيجة 1-0 في كأس العالم 1990 بإيطاليا، والثانية أمام السعودية بنتيجة 2-1 في مونديال 2018 بروسيا، وفي المرتين ودع الفراعنة البطولة من الدور الأول.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى إنهاء هذه السلسلة السلبية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران، بما يضمن له إنهاء مرحلة المجموعات دون أي هزيمة، وهو ما سيمثل إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرة الفراعنة بكأس العالم.

ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، يحتل منتخب إيران المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، يليه منتخب بلجيكا في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

ويعيش منتخب مصر حالة معنوية مرتفعة قبل مواجهة إيران، بعدما حقق أمام نيوزيلندا أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وهو ما يمنح الفراعنة دفعة قوية قبل خوض المواجهة الحاسمة في ختام دور المجموعات.

منتخب مصر إيران كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الخبز

التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يحسم أولى صفقاته الصيفية مقابل 130 مليون إسترليني

زيزو

أمير هشام: الحل الودي بين زيزو والزمالك غير مطروح واللاعب يضع شرط لإنهاء الأزمة

محمد صلاح ميسي وكريستيانو رونالدو

صلاح وميسي ورونالدو ومبابي.. مونديال 2026 يتحول إلى ساحة لتحطيم الأرقام القياسية

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد