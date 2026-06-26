منتخب مصر يطارد الإنجاز التاريخي أمام إيران في مواجهة حاسمة بكأس العالم

سلطت تقارير إعلامية الضوء على المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإيراني، المقرر إقامتها صباح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء مصيري للفريقين على طريق التأهل.

ويخوض منتخب مصر المباراة أمام إيران ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا، حيث ستلعب نتيجة المواجهة دورًا كبيرًا في تحديد ملامح ترتيب المجموعة وحسم بطاقات العبور إلى الدور التالي.

وذكرت صحيفة "varzesh3" الإيرانية أن المنتخب المصري يدخل اللقاء بطموح مزدوج، يتمثل في مواصلة نتائجه الإيجابية، إلى جانب كسر رقم سلبي لازمه عبر مشاركاته السابقة في كأس العالم، إذ لم يسبق للفراعنة تحقيق الفوز في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وعلى مدار تاريخ مشاركاته المونديالية، خسر منتخب مصر مباراته الثالثة في دور المجموعات مرتين؛ الأولى أمام إنجلترا بنتيجة 1-0 في كأس العالم 1990 بإيطاليا، والثانية أمام السعودية بنتيجة 2-1 في مونديال 2018 بروسيا، وفي المرتين ودع الفراعنة البطولة من الدور الأول.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى إنهاء هذه السلسلة السلبية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران، بما يضمن له إنهاء مرحلة المجموعات دون أي هزيمة، وهو ما سيمثل إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرة الفراعنة بكأس العالم.

ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، يحتل منتخب إيران المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، يليه منتخب بلجيكا في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

ويعيش منتخب مصر حالة معنوية مرتفعة قبل مواجهة إيران، بعدما حقق أمام نيوزيلندا أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وهو ما يمنح الفراعنة دفعة قوية قبل خوض المواجهة الحاسمة في ختام دور المجموعات.