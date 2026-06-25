المجموعة 5 للمونديال : هافيرتز يقود هجوم ألمانيا.. والإكوادور تعتمد على "فالنسيا"

أعلن منتخبا ألمانيا والإكوادور، التشكيل الرسمي لمباراتهما التي تقام مساء اليوم الخميس على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

وفضل يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، الاعتماد على كاي هافيرتز في هجوم منتخب المانشافت، مع الإبقاء على دينيز أونداف هداف الفريق في المونديال، على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جوناثان تاه - أنطونيو روديجر - ديفيد روم

خط الوسط: فيليكس نميشا - الكسندر بافلوفيتش - ليروي ساني - جمال موسيالا - فلوريان فيرتز

خط الهجوم: كاي هافيرتز

كما أعلن سيباستيان بيكاتشي المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيل الرسمي لفريقه بتواجد القائد إينير فالنسيا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

خط الدفاع: بييرو هينكابي - جويل أوردونيز - ويليان باتشو

خط الوسط: بيدرو فيتي - مويسيس كايسيدو - نيلسون أنجولو - آلان فرانكو - جون يبوا

الهجوم: جونزالو بلاتا - إينير فالنسيا.





