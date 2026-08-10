ماذا قالت للزعيم وسر حبها لمحمد فاضل.. فردوس عبد الحميد تكشف أسرارها

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد عن عدد من التفاصيل الخاصة بمشوارها الفني وحياتها الشخصية، متوقفة عند ذكرياتها مع مبنى ماسبيرو الذي شهد بداياتها الفنية، وكواليس تقديمها لشخصية "سيدة" في مسلسل "انا وانت وبابا في المشمش"، إلى جانب حديثها عن سر استمرار قصة حبها وزواجها من المخرج محمد فاضل.

فردوس عبد الحميد تتحدث عن شخصية “سيدة”

أكدت فردوس عبد الحميد أن شخصية "سيدة" التي قدمتها في مسلسل "انا وانت وبابا في المشمش" تعد من الأدوار التي تعتز بها، موضحة أن الشخصية كانت مختلفة تماما عن الصورة التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها.

وقالت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها ببرنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر على القناة الأولى، إن شخصية "سيدة" قامت على مزيج من الذكاء والتظاهر بعدم الفهم، وهو ما جعلها تجربة فنية مميزة بالنسبة لها.

وأوضحت أن الجمهور لم يكن يتوقع ظهورها بهذا الشكل، خاصة أنها اشتهرت قبل ذلك بتقديم الشخصيات الجادة والمتزنة، مشيرة إلى أن الدور أتاح لها تقديم جانب كوميدي مختلف عن أعمالها السابقة.

وكشفت عن موقف جمعها بالفنان عادل إمام عقب عرض الحلقات الأولى من المسلسل، موضحة أنه تواصل معها بعد الحلقة الثالثة، وأبدى إعجابه الشديد بأدائها في الشخصية.

وأضافت فردوس عبد الحميد: "قلت له علشان تعرف إن مش انت بس اللي كوميديان"، في إشارة إلى سعادتها برد فعله على الدور وإعجابه بأدائها.

فردوس عبد الحميد: قلبي بيرفرف في ماسبيرو

وتحدثت فردوس عبد الحميد عن علاقتها الخاصة بمبنى ماسبيرو، مؤكدة أن عودتها إليه تحمل لها الكثير من الذكريات المرتبطة ببداياتها الفنية وأهم المحطات التي عاشتها خلال مشوارها.

وقالت خلال اللقاء: "بالبلدي كده قلبي بيرفرف"، معربة عن سعادتها بالعودة إلى المكان الذي شهد انطلاقتها الأولى في عالم الفن.

وأوضحت أن ماسبيرو يمثل جزءا مهما من حياتها، خاصة أنها بدأت مشوارها الفني من خلاله، مشيرة إلى أن العودة إلى المكان الذي شهد بدايات الفنان وتكون تجربته تستحضر مشاعر وذكريات يصعب وصفها بالكلمات.

وأكدت أن الجمهور تعرف عليها من خلال التلفزيون المصري، الذي كان على مدار سنوات طويلة منصة أساسية لظهور أجيال متعاقبة من الفنانين والمبدعين في مختلف مجالات الفن، مشددة على أنها لا تنسى فضل ماسبيرو عليها وعلى عدد كبير من نجوم الفن.

كما أعربت عن سعادتها بوجودها داخل "استوديو 10"، الذي شهد تصوير عدد من أعمالها الفنية، مؤكدة أن العودة إلى الاستوديو أعادت إلى ذاكرتها الكثير من المواقف واللحظات التي عاشتها خلال سنوات عملها.

فردوس عبد الحميد تكشف سر استمرار حبها لمحمد فاضل

وتطرقت فردوس عبد الحميد إلى علاقتها بزوجها المخرج محمد فاضل، كاشفة عن السر الذي ساهم في استمرار قصة الحب بينهما طوال هذه السنوات.

وقالت إن "التوافق الفكري قبل العاطفي" هو كلمة السر في علاقتهما، موضحة أن تشابه الأفكار والآراء والمواقف تجاه العديد من القضايا كان أحد أهم أسباب استمرار علاقتهما.

وأضافت: "تشابهنا في الأفكار والآراء والقضايا هو وراء استمرار قصة الحب بيننا.. نجحنا في هذا الأمر دون قصد".