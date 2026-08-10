قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماذا قالت للزعيم وسر حبها لمحمد فاضل.. فردوس عبد الحميد تكشف أسرارها

فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد عن عدد من التفاصيل الخاصة بمشوارها الفني وحياتها الشخصية، متوقفة عند ذكرياتها مع مبنى ماسبيرو الذي شهد بداياتها الفنية، وكواليس تقديمها لشخصية "سيدة" في مسلسل "انا وانت وبابا في المشمش"، إلى جانب حديثها عن سر استمرار قصة حبها وزواجها من المخرج محمد فاضل.

فردوس عبد الحميد تتحدث عن شخصية “سيدة”

أكدت فردوس عبد الحميد أن شخصية "سيدة" التي قدمتها في مسلسل "انا وانت وبابا في المشمش" تعد من الأدوار التي تعتز بها، موضحة أن الشخصية كانت مختلفة تماما عن الصورة التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها.

وقالت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها ببرنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر على القناة الأولى، إن شخصية "سيدة" قامت على مزيج من الذكاء والتظاهر بعدم الفهم، وهو ما جعلها تجربة فنية مميزة بالنسبة لها.

وأوضحت أن الجمهور لم يكن يتوقع ظهورها بهذا الشكل، خاصة أنها اشتهرت قبل ذلك بتقديم الشخصيات الجادة والمتزنة، مشيرة إلى أن الدور أتاح لها تقديم جانب كوميدي مختلف عن أعمالها السابقة.

وكشفت عن موقف جمعها بالفنان عادل إمام عقب عرض الحلقات الأولى من المسلسل، موضحة أنه تواصل معها بعد الحلقة الثالثة، وأبدى إعجابه الشديد بأدائها في الشخصية.

وأضافت فردوس عبد الحميد: "قلت له علشان تعرف إن مش انت بس اللي كوميديان"، في إشارة إلى سعادتها برد فعله على الدور وإعجابه بأدائها.

فردوس عبد الحميد: قلبي بيرفرف في ماسبيرو

وتحدثت فردوس عبد الحميد عن علاقتها الخاصة بمبنى ماسبيرو، مؤكدة أن عودتها إليه تحمل لها الكثير من الذكريات المرتبطة ببداياتها الفنية وأهم المحطات التي عاشتها خلال مشوارها.

وقالت خلال اللقاء: "بالبلدي كده قلبي بيرفرف"، معربة عن سعادتها بالعودة إلى المكان الذي شهد انطلاقتها الأولى في عالم الفن.

وأوضحت أن ماسبيرو يمثل جزءا مهما من حياتها، خاصة أنها بدأت مشوارها الفني من خلاله، مشيرة إلى أن العودة إلى المكان الذي شهد بدايات الفنان وتكون تجربته تستحضر مشاعر وذكريات يصعب وصفها بالكلمات.

وأكدت أن الجمهور تعرف عليها من خلال التلفزيون المصري، الذي كان على مدار سنوات طويلة منصة أساسية لظهور أجيال متعاقبة من الفنانين والمبدعين في مختلف مجالات الفن، مشددة على أنها لا تنسى فضل ماسبيرو عليها وعلى عدد كبير من نجوم الفن.

كما أعربت عن سعادتها بوجودها داخل "استوديو 10"، الذي شهد تصوير عدد من أعمالها الفنية، مؤكدة أن العودة إلى الاستوديو أعادت إلى ذاكرتها الكثير من المواقف واللحظات التي عاشتها خلال سنوات عملها.

فردوس عبد الحميد تكشف سر استمرار حبها لمحمد فاضل

وتطرقت فردوس عبد الحميد إلى علاقتها بزوجها المخرج محمد فاضل، كاشفة عن السر الذي ساهم في استمرار قصة الحب بينهما طوال هذه السنوات.

وقالت إن "التوافق الفكري قبل العاطفي" هو كلمة السر في علاقتهما، موضحة أن تشابه الأفكار والآراء والمواقف تجاه العديد من القضايا كان أحد أهم أسباب استمرار علاقتهما.

وأضافت: "تشابهنا في الأفكار والآراء والقضايا هو وراء استمرار قصة الحب بيننا.. نجحنا في هذا الأمر دون قصد".

فردوس عبد الحميد الفنانة فردوس عبد الحميد أعمال فردوس عبد الحميد عادل إمام محمد فاضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد