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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس البيت الفني للمسرح يحتفي بنجاح الملك لير

الملك لير
الملك لير
أحمد البهى

حضر أمس الأحد، الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «الملك لير» على خشبة المسرح القومي بالعتبة، عقب عودته من مشاركته في الموسم الصيفي للبيت الفني للمسرح بالإسكندرية.

ويأتي حضور الفنان إيهاب فهمي، الذي سبق أن تولى إدارة المسرح القومي، في إطار متابعة عروض البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

وكان في استقبال الفنان إيهاب فهمي وحرمه، الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة المسرح القومي، الذي حرص أيضًا على حضور العرض، كما شهد العرض حضور الكاتبة الدكتورة فاطمة ناعوت، إلى جانب عدد من الإعلاميين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة والثقافية والفنية.

وكان «الملك لير» قد شهد خلال تقديمه بالإسكندرية إقبالًا جماهيريًا، ورفع لافتة «كامل العدد» في عدد من ليالي عرضه، وسط تفاعل الجمهور مع أحداث المسرحية وأداء أبطالها، ليواصل العرض تقديمه بعد عودته إلى المسرح القومي بالقاهرة.

ويُعد «الملك لير» إحدى روائع الكاتب العالمي ويليام شكسبير، من ترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور، وبطولة النجم يحيى الفخراني،  طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، وأحمد سمير، ديكور حمدي عطية، ملابس علا علي، إضاءة الحسين «كاجو»، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس.

وفي ختام زيارته، وجّه الفنان إيهاب فهمي الشكر والتقدير لأبطال وصناع العرض، مشيدًا بالمستوى الفني للعمل، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع فريق العمل، إلى جانب عدد من الجمهور الذين حرصوا على انتظاره بعد العرض والتقاط الصور معه.

«الملك لير»  يواصل عرضه على خشبة المسرح القومي بالعتبة، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 9 مساءً، بأسعار تذاكر 60 و80 و110 جنيهات.

عبد العزيز قنصوة إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح

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