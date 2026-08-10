الذهب يتراجع مع جني المستثمرين للأرباح وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح، بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى لها في 7 أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4322.28 دولارًا للأوقية وكانت الأسعار قد سجلت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو، بعد صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 4381.60 دولارًا يوم الاثنين.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة كيه سي إم تريد: “يتراجع الذهب بشكل طفيف مع خضوعه لبعض عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي بدعم من بيانات الوظائف غير الزراعية.

ويبدو ذلك استقرارًا طبيعيًا أكثر منه تحولًا جوهريًا في معنويات السوق، وأتوقع أن يظل الذهب مدعومًا فوق مستوى 4300 دولار على المدى القريب.”

وتراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 63.45 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1742.50 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1362.97 دولارًا.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف بشكل مفاجئ خلال يوليو، كما جرى تعديل مكاسب الوظائف المعلنة سابقًا للشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد.

وعقب صدور البيانات، تحولت توقعات أسواق العقود الآجلة بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر، من ترجيح حدوث الرفع إلى احتمال يقل عن 50%.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للدخل، نظرًا إلى أن الذهب نفسه لا يدر فائدة.

وتشمل أبرز البيانات الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بعد غد الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وقال ووترر: “ستعزز القراءات الضعيفة من البيانات مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتمهد الطريق لمزيد من الصعود في أسعار الذهب… ولا يزال عدم اليقين في الشرق الأوسط عامل خطر قائمًا، إذ إن أي تصعيد جديد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط قد يضغط سريعًا على المعدن.”

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عُمان لتحديد ممرات ملاحية جديدة بين البلدين عبر مضيق هرمز، لكنها جددت التأكيد على ضرورة استيفاء الولايات المتحدة عدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.