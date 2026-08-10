محمود سعد عن مشاركته مع كايروكي في «سوبرنوفا»: كنت خايف من رد الفعل

كشف الإعلامي محمود سعد كواليس مشاركته مع فرقة كايروكي ضمن مشروعها الفني الجديد «سوبرنوفا»، مشيرًا إلى أن التجربة كانت مختلفة بالنسبة له، خاصة أنه لم يكن يعرف في البداية كيف ستظهر مشاركته أو كيف سيتفاعل معها الجمهور.



وقال محمود سعد خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مكنتش عارف هعمل إيه مع كايروكي، لكن أنا بحب أمير عيد، ودخلت صورت وأنا على طبيعتي، ومكنتش عارف هتطلع حلوة ولا وحشة، وفي البداية كنت خايف من رد الفعل، لكن في النهاية طمنوني».



وأوضح محمود سعد أنه خاض التجربة بعفوية ودون وضع تصور مسبق لشكل ظهوره، مؤكدًا أن إعجابه بالفنان أمير عيد ورغبته في خوض تجربة مختلفة شجعاه على المشاركة مع الفرقة.



وجاءت مشاركة محمود سعد بالتزامن مع طرح فرقة كايروكي ألبومها الجديد «سوبرنوفا»، الذي يضم 10 أغنيات، هي: «ما تيجي»، و«حاسب حاسب»، و«أنا بكبر»، و«وحدي»، و«تاتا تاتا»، و«في الختام»، و«أنا فاضل»، و«نسينا»، و«ألف مراية»، و«مت ليه».



وتمكنت أغنيات الألبوم من جذب اهتمام قطاع كبير من الجمهور منذ طرحها، حيث تفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا مقاطع من الأغنيات عبر حساباتهم المختلفة، وسط إشادات بالتجربة الموسيقية الجديدة التي قدمتها الفرقة.



وتواصل فرقة كايروكي من خلال «سوبرنوفا» تقديم أعمالها بأسلوب موسيقي مختلف، مع الحفاظ على هويتها الفنية التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية، في الوقت الذي أثارت فيه مشاركة محمود سعد حالة من الاهتمام، باعتبارها تجربة غير تقليدية تجمع بين الإعلام والموسيقى.