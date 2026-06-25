تشواميني يقدم وعدًا لديشامب قبل مباراة فرنسا والنرويج

وعد أوريلين تشواميني، لاعب منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد، المدير الفني للديوك ديدييه ديشامب، بتحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة أمام النرويج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة نظيره النرويجي غدًا الجمعة، في مباراة حاسمة لحسم صدارة المجموعة التاسعة، التي تضم أيضًا منتخبي السنغال والعراق.

ويتساوى المنتخبان الفرنسي والنرويجي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، ما يمنح لقاء الغد أهمية كبيرة في تحديد متصدر المجموعة.

وتأتي المباراة في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها منتخب فرنسا، بعد غياب المدير الفني ديدييه ديشامب عن قيادة الفريق بسبب وفاة والده، على أن يتولى مساعده جاي ستيفان مهمة الإشراف على الديوك خلال اللقاء.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عبّر تشواميني عن دعم المنتخب الكامل لمدربه، مؤكدًا رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز من أجله، حيث قال:

"بالنيابة عن المنتخب الفرنسي بأكمله وعائلة فرنسا، نتقدم بأحر التعازي للمدرب وعائلته. إنه وقت عصيب على الجميع، وحاولنا أن تسير الأمور بشكل طبيعي، لكن لدينا مهمة نريد إنجازها، ونأمل أن نجعله فخورًا بنا".

من جانبه، أكد جاي ستيفان أن الجميع داخل المنتخب الفرنسي يساند ديشامب في هذه اللحظات الصعبة، مشيرًا إلى استمرار التواصل معه حتى موعد المباراة، وقال:

"جميعنا نفكر في ديدييه، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون، فهو متأثر للغاية بما حدث. نتحدث معه باستمرار، وحتى قبل دقائق كنت على تواصل معه، وسيستمر ذلك حتى موعد المباراة. سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذا الوضع الصعب طبيعيًا قدر الإمكان".

وأضاف ستيفان أن ديشامب أبلغه شخصيًا بالخبر في الصباح الباكر، وطلب منه قيادة الفريق مؤقتًا حتى عودته، موضحًا:

"ذهبت لرؤيته في غرفته وأخبرني بهذا الخبر السيئ، ثم طلب مني سريعًا تولي قيادة الفريق حتى عودته، سواء يوم السبت أو ليلة الجمعة إلى السبت، وسأحاول أن أكون على قدر ثقته".