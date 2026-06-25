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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيلة المنتخبين ساحل العاج و كوراساو لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات

كوت ديفوار
كوت ديفوار
حمزة شعيب

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي كوت ديفوار وكوراساو التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء حاسم على بطاقة التأهل إلى دور الـ32 عن المجموعة الخامسة.

ويدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بشعار الفوز فقط، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة، بينما يتمسك منتخب كوراساو بحظوظه في مواصلة مشواره بالمونديال وتحقيق إنجاز تاريخي في مشاركته الأولى.

تشكيل كوت ديفوار أمام كوراساو

  • حراسة المرمى: يحيى فوفانا.
  • خط الدفاع: جيلا، كوسونو، أجبادو، أوبيري.
  • خط الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سانجاري، نيكولا بيبي.
  • خط الهجوم: سيكو ديومانديه، سيمون بوني، أماد ديالو.

تشكيل كوراساو أمام كوت ديفوار

  • حراسة المرمى: إلروي روم.
  • خط الدفاع: كريستوفر برينيت، جوريان جاري، كوينسي أوبيسبو، شيفون فلورانوس.
  • خط الوسط: جودي فونفيل، ليوناردو شونج، لويس كومينينسيا، ليوناردو باكونا، جوريان باكونا.
  • خط الهجوم: يورجن لوكاديا.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على الإكوادور، قبل أن يتلقى خسارة أمام ألمانيا التي حسمت الصدارة والتأهل مبكرًا.

في المقابل، حافظ منتخب كوراساو على آماله في التأهل حتى الجولة الأخيرة، بعدما حقق تعادلًا ثمينًا أمام الإكوادور، ليبقى في دائرة المنافسة على بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل تشابك الحسابات داخل المجموعة، حيث يسعى المنتخب الإيفواري إلى استغلال خبراته القارية والدولية لحسم التأهل، بينما يعوّل منتخب كوراساو على الروح القتالية والانضباط التكتيكي من أجل مواصلة الحلم التاريخي في كأس العالم.

ساحل العاج كوراساو كوت ديفوار كأس العالم

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