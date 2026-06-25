تشكيل الإكوادور لمواجهة ألمانيا في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026

كشف سيباستيان بيكاسيس المدير الفني لـ منتخب الإكوادور، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب ألمانيا، اليوم الخميس، في الحادية عشرة مساءً، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع: بييرو هينكابي، ويليان باتشو، جويل أوردونيز

خط الوسط: بيدرو فيتي، مويسيس كايسيدو، ألان فرانكو، ألان ميندا

خط الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالينسيا، جون يبواه

تشكيل منتخب ألمانيا

وكشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا، التشكيل الرسمي لمواجهة الإكوادور، اليوم الخميس، في الحادية عشرة مساءً، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

جاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش - تاه - روديجر - راوم

خط الوسط: نميشا - بافلوفيتش - ساني - موسيالا - فيرتز

الهجوم: هافيرتز

موعد مباراة ألمانيا والإكوادور والقنوات الناقلة

تقام مباراة ألمانيا والإكوادور، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

يخوض المنتخب الألماني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما ضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ32، عقب تحقيقه العلامة الكاملة في أول جولتين واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، مستفيدًا من فارق أهداف وصل إلى +7.

جاء حسم التأهل لـ منتخب ألمانيا، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في مباراة قلب خلالها تأخره إلى انتصار ثمين، بعدما بدأ مشواره أمام كوراساو بفوز عريض بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

أما منتخب الإكوادور، فيدخل المواجهة تحت ضغط كبير، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول مباراتين، ليتواجد في المركز الثالث بالمجموعة بفارق أهداف -1.

تعقدت مهمة الإكوادور أكثر بعد تعادله بدون أهداف أمام كوراساو في الجولة الماضية، ما جعله بحاجة إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في المنافسة.

تحمل المباراة أهمية تاريخية أيضًا، إذ تشهد أول مواجهة رسمية بين المنتخبين على الساحة الدولية، خاصة أنه لم يسبق لألمانيا والإكوادور أن التقيا في أي مباراة رسمية من قبل، ليكتب لقاء نيويورك البداية في سجل مواجهاتهما الكروية.