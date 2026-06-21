مدرب كوت ديفوار يهاجم لاعبي منتخب ألمانيا: الروح الرياضية لديهم منعدمة

اشتكى مدرب منتخب كوت ديفوار إيميرس فاي، بعد مباراة الأمس من "انعدام الروح الرياضية" لدى الفريق الألماني.

بدأ الأمر بتدخل عنيف على خط التماس في الدقيقة 80 بين كاي هافرتز وويلفريد سينغو. فجأةً، أمسك سينجو بفخذه، ورفع ذراعه اليمنى، وتعمد إخراج الكرة من الملعب.

واستشاط جوليان ناجلسمان غضبًا من التوقف المؤقت للمباراة بسبب هذا الحادث، في غضون ذلك، دخل ناثانيال براون في مشادة كلامية مع فاي.

وقال فاي: “نتخذ من هذه الدول مثالاً يُحتذى به لتطوير أنفسنا، ومع ذلك شعرت بخيبة أملٍ بعض الشيء من قلة الروح الرياضية التي أظهرها المنتخب الألماني”.

كوت ديفوار

وأضاف: “أما بالنسبة للمدافع الألماني الشاب [براون]، فقد نصحته ببساطة بالتواضع، صحيح أنه قدم مباراة رائعة، وهو يلعب في منتخب وطني قوي للغاية؛ لكنني لا أعتقد أنه من حقه التحدث بسوء عنا لمجرد أنه متأخر في النتيجة، أو لأن النتيجة 1-1 ويرغب في الفوز”.

واختتم: “من دولة عظيمة كألمانيا، كنا نتوقع المزيد من الروح الرياضية عندما أخرج سينجو الكرة من الملعب بسبب إصابته، كنا نتمنى أن يعيدها إلينا”.