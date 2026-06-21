شوبير: خبرة ألمانيا تحسم مواجهة كوت ديفوار في مباراة صعبة بالمونديال

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب ألمانيا عانى كثيرًا أمام منتخب كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

شوبير

وأوضح شوبير، عبر حسابه على فيسبوك، أن المنتخب الإيفواري قدم أداءً قويًا ونجح في تهديد المرمى الألماني في أكثر من مناسبة، كما سجل هدف التقدم وكان قريبًا من إضافة هدف ثانٍ، إلا أن مشكلة إنهاء الفرص حالت دون ذلك.

وأضاف أن الفوارق تظهر في اللحظات الحاسمة، حيث تمكن المنتخب الألماني من خطف الفوز بفضل خبرته الكبيرة، رغم المستوى المميز الذي ظهر به منتخب كوت ديفوار خلال اللقاء.