حسام حسن: لا توجد أي أزمة مع محمد صلاح.. وجميع لاعبي المنتخب على قدر واحد من الأهمية

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن جميع اللاعبين يمثلون أهمية كبيرة داخل صفوف الفراعنة، بداية من قائد الفريق محمد صلاح وحتى أصغر اللاعبين سنًا حمزة عبد الكريم.

حسام حسن

وأوضح حسام حسن أن محمد صلاح يعد من اللاعبين الذين يساعدون زملاءهم على الالتزام والانضباط داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن العمل داخل الجهاز الفني يهدف في المقام الأول لخدمة منتخب مصر وتحقيق مصلحة الكرة المصرية.

وأضاف المدير الفني أن المعيار الأساسي للمشاركة هو الأداء داخل الملعب، مؤكدًا أن صلاح قدم مباراة جيدة أمام منتخب بلجيكا، خاصة في المركز الذي قام الجهاز الفني بتوظيفه فيه، لافتًا إلى أن اللاعب لم يكن يشغل هذا المركز مع فريقه ليفربول.

ونفى حسام حسن بشكل قاطع وجود أي خلافات بينه وبين قائد المنتخب، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.