حسام حسن: «صلاح» قائد المنتخب ونموذج يُحتذى به داخل المعسكر.. ولا وجود للخلافات وأدعوكم لمواصلة الدعم

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على توجيه رسالة طمأنة للجماهير بشأن الأجواء داخل معسكر الفراعنة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يعيشون حالة من الالتزام والانضباط، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن وجود أي خلافات أو أزمات داخل المنتخب.

وأكد المدير الفني أن جميع اللاعبين يحظون بنفس القدر من الاهتمام والثقة، دون تمييز بين لاعب وآخر، موضحًا أن قيمة كل عنصر داخل المنتخب تكمن في دوره لخدمة الفريق، سواء كان من أصحاب الخبرات أو من العناصر الشابة.

وقال حسام حسن: “كل اللاعبين مهمين بالنسبة لي، من أكبر لاعب في المنتخب إلى أصغر لاعب مثل حمزة عبد الكريم، وأتعامل مع الجميع بشكل متساوٍ، لأن الهدف في النهاية هو مصلحة المنتخب وتحقيق أفضل النتائج”.

وخص محمد صلاح بإشادة كبيرة، مؤكدًا أن قائد المنتخب يمثل نموذجًا يحتذى به داخل المعسكر، سواء من الناحية الفنية أو السلوكية، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى دعم زملائه وتحفيزهم باستمرار.

وأضاف أن صلاح قدم مستوى مميزًا خلال مواجهة بلجيكا، موضحًا أنه قام بتوظيفه في مركز مختلف عن مركزه المعتاد بما يخدم مصلحة الفريق، مؤكدًا أن اللاعب استجاب بشكل كامل للتعليمات الفنية.

ونفى حسام حسن صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود أزمة عقب استبدال محمد صلاح في المباراة الماضية، مؤكدًا أن قائد المنتخب كان أول الملتزمين بقرارات الجهاز الفني، وأن العلاقة بين جميع أفراد المعسكر يسودها الاحترام والتفاهم.

كما أشاد المدير الفني بالحارس المهدي سليمان، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين احترافية والتزامًا، ولم يعترض على أي قرار، شأنه شأن جميع عناصر المنتخب.

واختتم حسام حسن تصريحاته بدعوة الجماهير المصرية ووسائل الإعلام إلى مواصلة دعم المنتخب والجهاز الفني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق أفضل النتائج، مع مواصلة السعي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية وكتابة إنجاز جديد