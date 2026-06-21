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نفاد كامل للتذاكر ومكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نفاد كامل للتذاكر ومكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تشهد مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، بعدما أوشكت تذاكر اللقاء على النفاد بالكامل نتيجة الإقبال المكثف من الجماهير الراغبة في مؤازرة المنتخب الوطني في واحدة من أهم مواجهاته بالبطولة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، إذ يسعى لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز فرصه في بلوغ دور الـ32، خاصة أن المنافسة داخل المجموعة لا تزال مفتوحة، ما يجعل نتيجة اللقاء مؤثرة في ترتيب المجموعة وحسابات التأهل.

وفي إطار تحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، جرى رصد مكافآت مالية استثنائية تصل إلى 250 ألف جنيه، يحصل عليها اللاعبون حال تحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا، في خطوة تهدف إلى رفع الروح المعنوية وزيادة الدوافع داخل صفوف المنتخب لمواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة فجر يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة فانكوفر، وسط حضور جماهيري كبير يعكس حجم الدعم الذي يحظى به المنتخب المصري من جماهيره داخل وخارج البلاد.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استثمار الحالة المعنوية الجيدة والتركيز الكامل قبل اللقاء، من أجل تقديم أداء قوي يليق بطموحات الجماهير، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ سنوات.

وتحظى بعثة المنتخب المصري بدعم جماهيري ورسمي واسع، في ظل الآمال الكبيرة المعلقة على الجيل الحالي لتحقيق إنجاز جديد في البطولة العالمية، خاصة مع امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الفنية القادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

وتترقب الجماهير المصرية صافرة البداية بشغف، أملاً في مشاهدة أداء مميز ونتيجة إيجابية تضع منتخب مصر على أعتاب التأهل، وتمنحه دفعة قوية قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في رحلة البحث عن مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز يليق بتاريخ الكرة المصرية

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