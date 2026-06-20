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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويدخل الفراعنة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب بلجيكا، في مباراة شهدت أداءً قويًا من المنتخب المصري.

مصطفى شوبير يحرس عرين الفراعنة

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن على مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى أمام نيوزيلندا، مع استمرار العناصر الأساسية في خط الدفاع.

ومن المنتظر أن يضم خط الدفاع كلًا من ياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد هاني، وأحمد فتوح.

مروان وإمام ولاشين في وسط الملعب

وفي خط الوسط، تشير التوقعات إلى مشاركة مروان عطية، وإمام عاشور، ومهند لاشين، من أجل السيطرة على منطقة المناورات وبناء الهجمات.

صلاح ومرموش يقودان الهجوم

ويقود الثلاثي الهجومي لـ منتخب مصر كل من محمد صلاح، وعمر مرموش، بجانب مفاضلة بين مصطفى زيكو ومحمود تريزيجيه لشغل مركز الجناح الثالث.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمد هاني - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - مهند لاشين.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى زيكو أو محمود تريزيجيه.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

وتقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على أحد ملاعب مدينة فانكوفر الكندية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعدما لم يخض المنتخبان مواجهتهما حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا بنتيجة 1-1، حيث تقدم إمام عاشور للفراعنة في الدقيقة 20، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.

منتخب مصر منتخب نيوزيلندا بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم كأس العالم 2026 الولايات المتحدة محمد صلاح عمر مرموش

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