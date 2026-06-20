منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم، استعداداته القوية حيث يخوض الفراعنة مرانهم الأخير تحت قيادة جهازه الفني بعد حزم الحقائب والتوجه أمس لمدينة فانكوفر الكندية، في رحلة طيران قصيرة استغرقت نحو ساعة واحدة

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا فى الرابعة فجر يوم الإثنين المقبل، الموافق يوم 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم

وجاء المران من اجل وضع الخطة التكتيكية التي سيعتمد عليها الفراعنة في المباراة