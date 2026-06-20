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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رينارد يقود تونس لأول مرة أمام اليابان في مواجهة الفرصة الأخيرة

رينارد
رينارد
إسراء أشرف

تتجه الأنظار في تمام السابعة صباحا من غد الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي تونس واليابان ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى "نسور قرطاج" لتجاوز آثار البداية الصعبة وإنعاش آمالهم في المنافسة على بطاقة التأهل.

ويخوض المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى المسؤولية خلفًا لصبري لموشي عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وجاءت الخطوة في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق داخل المنتخب التونسي قبل الدخول في المنعطف الحاسم من البطولة، خاصة أن أي تعثر جديد قد يضع الفريق في موقف بالغ الصعوبة قبل الجولة الأخيرة.

ويعول المنتخب التونسي على خبرة رينارد، الذي يمتلك سجلًا حافلًا في البطولات الكبرى، بعدما قاد أكثر من منتخب لتحقيق نجاحات بارزة على المستويين القاري والعالمي.

في المقابل، يدخل المنتخب الياباني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد ظهوره القوي أمام هولندا، حيث نجح في الخروج بنقطة ثمينة إثر تعادل مثير بنتيجة 2-2، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل.

ويحتل المنتخب السويدي صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يملك كل من اليابان وهولندا نقطة واحدة، بينما يتذيل المنتخب التونسي الترتيب دون رصيد.

وتحمل مواجهة اليابان أهمية استثنائية بالنسبة لتونس، إذ تمثل فرصة لاستعادة التوازن والعودة إلى دائرة المنافسة، بينما يمنح الفوز المنتخب الآسيوي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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