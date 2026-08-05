تامر حسني يطرح ألبومه "مش هتكرر" على يوتيوب بعد نجاحه الحصري عبر أنغامي

طرح النجم تامر حسني، منذ قليل، ألبومه الجديد "مش هتكرر" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بعد أسبوعين من إطلاقه حصريًا عبر منصة "أنغامي".



وبهذا يصبح الألبوم متاحًا الآن أمام الجمهور على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، ليتمكن محبو الفنان من الاستماع إلى أغانيه كاملة بعد فترة من العرض الحصري.



ويضم ألبوم "مش هتكرر" 14 أغنية متنوعة تجمع بين الطابع الرومانسي والدرامي والإيقاعي، وشهد تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.



ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية.

ويشهد العمل تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، إذ يشارك في كتابة الأغاني كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي.



كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، إلى جانب عدد من الموزعين الموسيقيين، في ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغاني.