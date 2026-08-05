ضربة لإسرائيل في أمريكا.. تقدم مرشح من أصول مصرية على مرشحة إيباك داخل الحزب الديمقراطي

اقترب المرشح الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد من حسم الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، في نتيجة وصفتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأنها تمثل "ضربة جديدة لإسرائيل" داخل الحزب الديمقراطي، وتعكس تنامي نفوذ التيار التقدمي على حساب الجناح المؤيد لتل أبيب.

وبحسب النتائج الأولية، وبعد فرز 95.2% من الأصوات، حصل السيد على 48.6% مقابل 47.3% لمنافسته النائبة هايلي ستيفنز، فيما أعلنت شبكة NBC فوزه، معتبرة أن الأصوات المتبقية لن تكون كافية لتغيير النتيجة.

وفي أول خطاب له عقب إعلان النتائج، دعا السيد إلى توحيد صفوف الديمقراطيين استعدادًا للانتخابات العامة في نوفمبر المقبل، مطالبا بـ"توجيه ضربة قاضية للترامبية" من خلال هزيمة المرشح الجمهوري مايك روجرز.

وينظر إلى السباق في ميشيجان، إحدى الولايات الأمريكية المتأرجحة، باعتباره اختبارًا مهمًا لمستقبل الحزب الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بالصراع بين التيار التقدمي والجناح المعتدل، إضافة إلى الموقف من إسرائيل، في ظل تزايد نفوذ المرشحين التقدميين خلال الانتخابات المحلية والفيدرالية الأخيرة.

وحظيت هايلي ستيفنز بدعم واسع من قيادات الحزب الديمقراطي المعتدل ومنظمات مؤيدة لإسرائيل، وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، التي أنفقت نحو 32 مليون دولار لدعم حملتها، وهو أكبر استثمار انتخابي للمنظمة في سباق واحد. كما بلغ إجمالي تمويل حملتها نحو 62.2 مليون دولار، مقابل 2.1 مليون دولار فقط لحملة السيد، الذي رفض تلقي تبرعات من الشركات الكبرى.

ويعرف عبد الرحمن السيد، البالغ من العمر 41 عامًا، بأنه طبيب ومتخصص في علم الأوبئة وسياسي أمريكي من أصول مصرية، وشغل سابقًا منصب رئيس قسم الخدمات الصحية في مقاطعة واين بولاية ميشيغان. كما سبق أن خاض انتخابات حاكم الولاية عام 2018، واكتسب شهرة واسعة بسبب خطابه السياسي، حتى لقب بـ"أوباما ميشيجان".

ويتبنى السيد مواقف حادة تجاه إسرائيل، إذ يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لها، ويصف سياساتها بأنها تمثل "فصلًا عنصريًا" و"إبادة جماعية"، كما يرفض تعريفها كدولة يهودية، وهي مواقف أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.

ورغم تعرض حملته لانتقادات على خلفية اتهام موظفة سابقة لديه بالمشاركة في تهديدات ضد مسؤولين يهود، فإن السيد واصل حملته مؤكدًا أن معركته تستهدف نفوذ الشركات الكبرى وجماعات الضغط، وعلى رأسها "إيباك"، وليس المواطنين الأمريكيين.

ويرى مراقبون أن فوز عبد الرحمن السيد، إذا تأكد رسميًا، سيشكل دفعة قوية للتيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وسيزيد الضغوط على القيادات التقليدية لإعادة النظر في سياساتها، خاصة تجاه الحرب في غزة والعلاقة مع إسرائيل، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.