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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى كامل، مساعد نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

تطوير قطاع مياه الشرب

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، لضمان سرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بما يعزز من نسب التغطية، ويرتقي بجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت المهندسة راندة المنشاوي مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لأعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنة معدلات تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية للمحطات، مشيرة إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة منظومة التشغيل، وآليات التعامل مع الأعطال، وذلك في إطار ضمان استدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على الأصول، وتعظيم العائد من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع.

كما تناولت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستعرضة مؤشرات استلام وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والإجراءات المتخذة لتوفير المتطلبات الفنية والكوادر البشرية اللازمة لضمان التشغيل المستدام، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

كما استعرضت وزيرة الإسكان -خلال الاجتماع- جهود الوزارة في ترشيد استهلاك مياه الشرب وخفض الفاقد، مستعرضة الموقف التنفيذي لبرامج رفع كفاءة شبكات التوزيع، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها العدادات الذكية وتقنيات الكشف المبكر عن التسربات، إلى جانب حملات التوعية الهادفة إلى نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للإدارة المستدامة للموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

مدبولي الحكومة مشروعات مياه الشرب تطوير قطاع مياه الشرب

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