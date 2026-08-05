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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيّرة مفخخة عُثر عليها بمطار لايبزي

السلطات الألمانية
السلطات الألمانية
أ ش أ

أبطل خبراء تابعون للشرطة الاتحادية الألمانية مفعول طائرة مسيّرة كانت تحمل عبوة ناسفة، وذلك عقب حادث أمني وقع خلال الليل في مطار لايبزيج/هاله.

وقالت السلطات إن الخبراء تمكنوا من إزالة الصاعق من العبوة الناسفة، التي لم تُحدد طبيعتها بعد، مضيفة أنها لا تستبعد وجود دوافع سياسية وراء الحادث، نظراً لأن مطار لايبزيج/هاله في شرق ألمانيا يُعد جزءاً من البنية التحتية الحيوية للبلاد.

ووصف وزير داخلية ولاية ساكسونيا، أرمين شوستر، الحادث بأنه "واقعة أمنية بالغة الخطورة".

وأضاف أن أجهزة الأمن تعمل بتنسيق وثيق، بما في ذلك المركز الألماني المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة ووحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الاتحادية.

ووفقاً للمحققين، عثر أحد العاملين بالمطار الليلة الماضية على الطائرة المسيّرة المحملة بالمتفجرات على المدرج الجنوبي.

وأضاف المحققون أن جسماً طائراً آخر اصطدم على ما يبدو لاحقاً بطائرة شحن كانت تتحرك على أرض المطار، حيث تم اكتشاف أضرار طفيفة بالطائرة بعد هبوطها في مدينة هانوفر.

وأوقفت سلطات المطار حركة الطيران بالكامل في البداية عقب العثور على الطائرة المسيّرة، قبل أن يُعاد فتح المدرج الشمالي بعد تنفيذ عملية تمشيط أمنية واسعة خلال الليل، بينما تقرر إبقاء المدرج الجنوبي مغلقاً يوم الأربعاء لإجراء أعمال صيانة.

وأكد المحققون أنه لم يكن هناك أي خطر على الركاب أو العاملين بالمطار، وأن الرحلات الجوية للركاب لم تتأثر بالحادث.

الاتحادية الألمانية طائرة مطار لايبزيج

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