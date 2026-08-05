انتهاء تنفيذ 75% من الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب بأكتوبر

أجرى المهندس حسن همام، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر للمرافق، جولة ميدانية؛ لمتابعة سير العمل في مشروع المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميًا.

جاء ذلك، بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالمتابعة الدورية لمشروعات البنية الأساسية ودفع معدلات التنفيذ.

وخلال الجولة، تم استعراض نسب تنفيذ الأعمال، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية 85%، فيما وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية إلى 75%، مع التأكيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة وفقًا للخطة الموضوعة.

وأكد المهندس حسن همام أهمية المشروع في دعم منظومة مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، ورفع كفاءة خدمات المرافق لمواكبة التوسعات العمرانية والتنموية.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يحقق أعلى معدلات الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، وفي إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية بالمدن الجديدة.

ورافق نائب رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس خالد مصطفى، مدير إدارة المرافق، والمهندس محمد طلعت، والمهندس أحمد حافظ، مهندسا إدارة المرافق، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة واستشاري الجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية.