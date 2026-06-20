غانا يحقق أكبر عدد من الانتصارات في كأس العالم

حقق منتخب غانا أكبر عدد من الانتصارات في كأس العالم بالتساوي مع نيجيريا بـ6 انتصارات لكل منهما ولكن غانا تتفوق في نسبة الفوز لأنها لعبت مباريات أقل 16 مباراة لغانا و21 مباراة لنيجيريا

وجاءت انتصارات نيجيريا في كأس العالم:

نسبة الفوز في مباريات كأس العالم 29%

1994 فازت 3-0 على بلغاريا.

1994 فازت 2-0 على اليونان.

1998 فازت 3-2 على إسبانيا.

1998 فازت 1-0 على بلغاريا.

2014 فازت 1-0 على البوسنة والهرسك.

2018 فازت 2-0 على أيسلندا.

انتصارات غانا في كأس العالم:

اما بالنسبه لنسبة الفوز في مباريات كأس العالم فهي 38%.

2006 فازت 2-0 على التشيك.

2006 فازت 2-1 على الولايات المتحدة.

2010 فازت 1-0 على صربيا.

2010 فازت 2-1 على الولايات المتحدة.

2022 فازت 3-2 على كوريا الجنوبية.

2026 فازت 1-0 على بنما.

ويمتلك كلا من المغرب والسنغال 5 انتصارات ويمكن لأي منهما التساوي مع غانا ونيجيريا في نسخة 2026.