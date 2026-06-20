رونالدينيو يفاجئ الجميع ويعود للملاعب عبر بوابة إيطاليا

في خطوة غير متوقعة أعادت اسمه إلى الواجهة من جديد، قرر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو العودة إلى عالم كرة القدم الاحترافية، بعدما توصل إلى اتفاق للانضمام إلى نادي رافيننا الإيطالي الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

ووفقا للصحفي الموثوق دي ماريزيو، فمن المنتظر أن يعلن النادي الإيطالي تفاصيل الصفقة رسميًا خلال حفل خاص سيقام بمدينة ميامي الأمريكية يوم 23 يونيو الجاري، في حدث وصفه المسؤولون بالنقلة التاريخية في مسيرة النادي.

ويأمل رافيننا في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها النجم البرازيلي، خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد اقتراب الفريق من تحقيق الصعود، قبل أن تتبخر أحلامه في الأمتار الأخيرة.

وأعرب رونالدينيو عن حماسه لخوض التجربة الجديدة، مؤكدًا أنه متشوق للعودة إلى أجواء الملاعب وصناعة لحظات جديدة مع جماهير الفريق، مشيرًا إلى أن كرة القدم كانت دائمًا مصدر السعادة الأكبر في حياته.

ورغم بلوغه 46 عامًا، فإن النجم البرازيلي سيكون جزءًا من فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث سيبدأ العمل مع الفريق منذ انطلاق التحضيرات الصيفية.

من جانبه، وصف رئيس النادي إجناسيو تشيبرياني الصفقة بأنها حلم تحقق، مؤكدًا أن رونالدينيو كان دائمًا أحد أبرز رموزه الكروية، وأن حضوره سيمنح النادي دفعة كبيرة داخل وخارج الملعب.

وسيحمل الحدث المنتظر في ميامي أبعادًا تتجاوز الإعلان عن الصفقة، إذ سيشهد أيضًا الكشف عن القميص الجديد للنادي، إلى جانب إطلاق مبادرات اجتماعية وخيرية بالشراكة مع مؤسسة "Street Soccer USA" الداعمة للشباب.

وتُعد عودة رونالدينيو واحدة من أكثر القصص إثارة في سوق الانتقالات الحالي، بعدما قرر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة ارتداء القميص مجددًا وبدء فصل جديد من مسيرته الكروية من الملاعب الإيطالية.