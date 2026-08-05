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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يسعى لتمديد عقد فينيسوس جونيور

فينيسوس
فينيسوس
مجدي سلامة

يسعى ريال مدريد إلى حسم مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل انطلاق الموسم بعدما أعاد فتح ملف تجديد عقد اللاعب بعرض مالي جديد في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي استمرت لعدة أشهر.

وتأتي تحركات النادي الملكي في ظل دخول فينيسيوس عامه الأخير من عقده الحالي، ما يضع الإدارة أمام خيارين: التوصل إلى اتفاق سريع مع اللاعب، أو التفكير في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتجنب رحيله مجانا مستقبلا.

ووفقا لما ذكرته شبكة ESPN، قدم ريال مدريد عرضا جديدا يتضمن رفع راتب فينيسيوس السنوي من 17.5 مليون يورو إلى نحو 22 مليون يورو، في محاولة للاقتراب من مطالب النجم البرازيلي.

لكن العرض لا يزال بعيدا عن توقعات اللاعب ووكيله، حيث يطمح فينيسيوس البالغ 26 عاما، إلى الحصول على راتب يصل إلى 30 مليون يورو سنويا، معتبرا أن عقده المقبل يمثل محطة مهمة في مسيرته ويجب أن يعكس مكانته ودوره داخل الفريق، خاصة بعد مساهماته في تحقيق البطولات وظهوره المؤثر في نهائيات دوري أبطال أوروبا.

الخلاف مع فينيسوس 

وفي ظل استمرار الخلاف حول المقابل المالي، تراقب عدة أندية موقف اللاعب، وعلى رأسها أرسنال الإنجليزي، رغم عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وبحسب التقارير، بدأ ريال مدريد دراسة جميع السيناريوهات، بما فيها إمكانية بيع اللاعب خلال الصيف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، خصوصا أن استمرار الأزمة قد يمنح فينيسيوس فرصة التفاوض مع أندية أخرى اعتبارا من يناير المقبل والتوقيع معها مجانا قبل نهاية عقده.

وتزداد أهمية الأسابيع المقبلة في تحديد مستقبل أحد أبرز نجوم الفريق، في وقت يستعد فيه ريال مدريد لانطلاقة موسم جديد تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور فينيسيوس

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