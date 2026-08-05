محمد صلاح.. جدول ومواعيد مباريات طرابزون سبور بمختلف البطولات

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، للتوقيع مع طرابزون سبور عقدًا لمدة موسمين.

وكان صلاح وصل إلى تركيا صباح اليوم تمهيدًا لاتمام انتقاله إلى طرابزون سبور.

ويشارك طرابزون سبور في الدوري الأوروبي في الموسم الجديد من الملحق بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي الموسم الماضي.

جدول مباريات طرابزون سبور:

15 أغسطس - قاسم باشا × طرابزون - الجولة الأولى من الدوري التركي

20 أغسطس - طرابزون × الفائز من فرينسفاروشي المجري أو جورنيك زابرزي البولندي - الدوري الأوروبي

23 أغسطس - طرابزون × باشاك شهير - الجولة الثانية الدوري التركي

27 أغسطس - طرابزون × الفائز من فرينسفاروشي المجري أو جورنيك زابرزي البولندي - إياب المرحلة الإقصائية الدوري الأوروبي

30 أغسطس - أميد سبور × طرابزون - الجولة الثالثة الدوري التركي

6 سبتمبر - طرابزون × جنتشلربيرليجى - الجولة الرابعة الدوري التركي

13 سبتمبر - كونيا سبور × طرابزون - الجولة الخامسة الدوري التركي

17 سبتمبر - أول جولة في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حال التأهل

20 سبتمبر - طرابزون × جالاتاسراي - الجولة السادسة الدوري التركي