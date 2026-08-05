طرابزون سبور يحذر جماهيره قبل وصول محمد صلاح إلى المدينة

وجه نادي طرابزون سبور التركي نداءً عاجلًا إلى جماهيره قبل ساعات من وصول النجم المصري محمد صلاح إلى المدينة، مطالبًا المشجعين بالالتزام بعدد من التعليمات لضمان إقامة استقبال آمن ومنظم.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن محمد صلاح سيصل إلى مطار طرابزون مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، داعيًا الجماهير الراغبة في استقباله إلى تجنب استخدام السيارات الخاصة قدر الإمكان، من أجل الحد من الازدحام وتسهيل حركة المرور في محيط المطار.

كما ناشد طرابزون سبور جماهيره عدم إشعال أعداد كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية، حفاظًا على سلامة الحاضرين، ولتجنب أي تأثير قد يعطل حركة الملاحة الجوية بالمطار.

واختتم النادي بيانه بتوجيه الشكر إلى جماهيره، معربًا عن ثقته في تعاونهم والتزامهم بالتعليمات، بما يضمن تنظيم استقبال يليق بمحمد صلاح، وفي الوقت نفسه يحافظ على سلامة الجميع.