كيف تحرك ريال مدريد لحماية فينيسيوس من إغراءات آرسنال؟

بدأ ريال مدريد سباقًا من نوع خاص خارج المستطيل الأخضر ليس لحسم صفقة جديدة وإنما للحفاظ على أحد أهم أعمدة مشروعه الرياضي بعدما فرض البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه هدفًا لعدد من كبار أندية أوروبا وفي مقدمتها آرسنال الإنجليزي.

ومع دخول النجم البرازيلي المرحلة الأخيرة من عقده الحالي تحركت إدارة النادي الملكي بسرعة لإغلاق أحد أكثر الملفات حساسية قبل انطلاق الموسم الجديد في محاولة لتجنيب الفريق سيناريوهات قد تفتح الباب أمام رحيل أحد أبرز نجومه.

اهتمام آرسنال يسرّع تحرك ريال مدريد

خلال الأيام الماضية تصاعدت التقارير التي تحدثت عن اهتمام آرسنال بإمكانية التعاقد مع فينيسيوس جونيور في ظل رغبة المدير الفني ميكيل أرتيتا في إضافة لاعب من الطراز العالمي يقود المشروع الجديد لـ"الجانرز".

ورغم أن الاتصالات لم تتجاوز مرحلة الاستفسارات الأولية فإنها كانت كافية لدفع ريال مدريد إلى إعادة فتح باب المفاوضات مع اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده.

وتدرك إدارة النادي الإسباني أن مجرد استمرار الغموض حول مستقبل

فينيسيوس قد يشجع الأندية الكبرى على تكثيف محاولاتها خلال الأشهر المقبلة وهو ما جعل التجديد يتحول إلى أولوية قصوى.

عرض مالي يعكس مكانة النجم البرازيلي

ولإثبات تمسكه باللاعب تقدم ريال مدريد بعرض جديد يتضمن تحسينًا كبيرًا في راتبه السنوي وبحسب التقارير فإن النادي عرض على فينيسيوس الحصول على نحو 22 مليون يورو سنويًا أي ما يعادل قرابة 18.5 مليون جنيه إسترليني بزيادة تقارب أربعة ملايين جنيه إسترليني مقارنة براتبه الحالي.

ولا ينظر ريال مدريد إلى هذه الزيادة باعتبارها مجرد تحسين مالي بل رسالة واضحة تؤكد أن فينيسيوس أصبح أحد الوجوه الرئيسية للمشروع الرياضي خلال السنوات المقبلة.

العقبة الوحيدة

ورغم التوافق الكبير بين الطرفين بشأن الراتب فإن الاتفاق النهائي لم يُحسم حتى الآن وتشير التقارير إلى أن الخلاف يتركز حول مكافأة التوقيع التي يطالب بها اللاعب ووكيله بينما تواصل إدارة ريال مدريد البحث عن صيغة ترضي جميع الأطراف.

ويأمل النادي في إنهاء هذه النقطة خلال الأيام المقبلة لتفادي دخول اللاعب في الفترة التي تمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر إذا اقترب عقده من نهايته.

لماذا يتمسك ريال مدريد بفينيسيوس؟

لم يعد فينيسيوس مجرد جناح سريع أو لاعب مهاري داخل تشكيلة ريال مدريد بل تحول خلال المواسم الأخيرة إلى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق هجوميًا.

فمنذ انطلاقته الحقيقية بقميص النادي الملكي نجح اللاعب البرازيلي في قيادة الفريق في العديد من المباريات الكبرى وساهم في حصد ألقاب محلية وقارية كما أصبح من الأسماء المرشحة باستمرار للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

ولهذا ترى إدارة ريال مدريد أن رحيله سيمثل خسارة رياضية وتسويقية في الوقت نفسه خاصة أنه يعد أحد أكثر اللاعبين شعبية وتأثيرًا داخل الفريق.

آرسنال يبحث عن صفقة استثنائية

في المقابل يواصل أرسنال العمل على تعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على نقل الفريق إلى مستوى أعلى في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ولم يُخف المدرب ميكيل أرتيتا عقب إحدى المباريات الودية رغبة ناديه في إبرام المزيد من الصفقات مؤكدًا أن المنافسة في البريميرليج تفرض امتلاك أفضل العناصر الممكنة.

ويأتي اسم فينيسيوس ضمن قائمة اللاعبين الذين يحظون بإعجاب الجهاز الفني لما يمتلكه من سرعة ومهارة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

لكن إدارة أرسنال تدرك أيضًا أن التعاقد مع لاعب بحجم النجم البرازيلي لن يكون مهمة سهلة سواء من الناحية المالية أو بسبب تمسك ريال مدريد بخدماته.

رسالة واضحة من النادي الملكي

إعادة فتح ملف التجديد فور ظهور اهتمام أرسنال لم تكن خطوة عشوائية من ريال مدريد بل رسالة تؤكد أن النادي لا ينوي التفريط في أحد أبرز نجومه.

فالسياسة التي يتبعها النادي في السنوات الأخيرة تعتمد على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق مع بناء مشروع طويل الأمد حول مجموعة من اللاعبين الشباب يتقدمهم فينيسيوس جونيور.

كما أن الإدارة لا ترغب في تكرار سيناريو دخول أي لاعب مؤثر عامه الأخير دون حسم مستقبله لما قد يسببه ذلك من ضغوط إعلامية وفنية طوال الموسم.