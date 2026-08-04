فينيسيوس جونيور مستعد لتخفيض مطالبه المالية للاستمرار مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تحول جديد في المفاوضات بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال محاولات تجديد التعاقد.

وأوضح الصحفي ماريو كورتيغانا أن فينيسيوس جونيور مستعد لتخفيض مطالبه المالية بعد طلباته حزمة مالية وصلت قيمتها بالتقريب لـ30 مليون يورو تشمل الراتب الأساسي والمكافآت ومكافأة التجديد.

وواصل كورتغانا أن مكافأة التجديد التي طلبها فينيسيوس جونيور تظل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين.

فيما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية على وجود رغبة قوية من جانب فينيسيوس جونيور للاستمرار في ريال مدريد رغم تعثر مفاوضات التجديد الأخيرة.

وأردفت الصحيفة أن باب التجديد مفتوح خلال الأسابيع المقبلة لأن اللاعب يفضل الاستمرار مع الملكي وقد يتم دارسة عرض أرسنال خلال مرحلة متأخرة من الميركاتو.

وأشارت الصحيفة إلى علم ريال مدريد باهتمام أرسنال الجاد بالنجم البرازيلي، وحديث ميكيل أرتيتا مع فينيسيوس لشرح مشروع النادي ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى الفريق اللندني.