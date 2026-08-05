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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأشغال العامة اللبناني: بدأنا إزالة الركام فور توقف القصف والعدوان الإسرائيلي

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، إن الزيارة لزوطر الغربية تؤكد أن الدولة موجودة في الجنوب، وأن وزارة الأشغال بدأت بإزالة الردم منذ أول يوم توقف فيه العدوان أو توقف فيه القصف.

وأضاف خلال لقاء مع أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن "اليوم جئنا لنقول إن لدينا معبرًا مؤقتًا على جسر القعقعية، الذي سنبدأ العمل عليه، وبالتأكيد فإن مجلس الإنماء والإعمار يعمل على المشاريع الثابتة، بهدف إعادة المواطنين إلى قراهم ليعيشوا بكرامتهم".

أما بالنسبة إلى تسهيل عمل الوزارة والحكومة في هذا الموضوع، أكد "نحن لا نقصر أبدًا، لدينا خطة متكاملة لمعالجة كل الأضرار الموجودة، سواء كانت أضرارًا في الجسور، أو الطرق المدمرة، أو أي أضرار أخرى".

وأكد أن "العمل بدأ، وخلال أسابيع سنرى حصرًا لحجم الخسائر أو الدمار في الجنوب، حتى الآن توجد أرقام كثيرة، واليوم نسمع تقديرات قد تصل إلى مليارات الدولارات، ومرات يُقال 10 مليارات، لكن الرقم ليس هو الأهم في هذه المرحلة، الأهم هو أن نبدأ بالعمل، وإذا شاء الله سنؤمّن المساعدات اللازمة لإعادة إعمار الجنوب بالكامل".

أهلنا في الجنوب لهم حق علينا

واختتم: "سواء كانت هناك ضمانات أم لم تكن، نحن جئنا للعمل، علينا واجب أن نعمل، وبالتأكيد نحن نتابع ما يحدث، ولكن بغض النظر عن هذا الموضوع، فإن أهلنا في الجنوب لهم حق علينا، وعلينا أن نعيد الإعمار بطريقة تضمن عودتهم وحياتهم الكريمة".
 

ل وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني القصف مجلس الإنماء والإعمار المشاريع

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