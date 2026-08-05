مباحثات لبنانية - أممية حول دعم لبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي استعداد الوزارة وإداراتها المعنية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في دعم لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، للقائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، بجانب استعراض التطورات في لبنان والمنطقة.

من جانبه.. قال "جان أرنو" إن لبنان عانى كثيرا ولا يزال يواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى حاجته لدعم دولي فعال وغير مشروط، لافتًا إلى أن تأمين هذا الدعم سيكون في صلب مهمته خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث عرض "أرنو" انطباعاته بشأن آفاق الحل في ضوء جولته الأخيرة على عدد من دول المنطقة.