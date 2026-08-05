300 ألف جنيه ومباراتان دون جمهور.. عقوبات رادعة في لائحة الدوري المصري

اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لائحة عقوبات جديدة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، تضمنت إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة السباب الجماعي من الجماهير داخل الملاعب.

وبحسب اللائحة، تبدأ العقوبات بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، مع تصاعد العقوبات تدريجيًا عند تكرارها، لتصل إلى إقامة مباريات دون حضور جماهيري.

وجاءت العقوبات كالتالي:

المرة الأولى: غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

المرة الثانية: غرامة مالية 150 ألف جنيه مع منع الجماهير المتواجدة من حضور مباراة واحدة.

المرة الثالثة: غرامة مالية 200 ألف جنيه مع منع الجماهير المتواجدة من حضور مباراتين.

المرة الرابعة: غرامة مالية 250 ألف جنيه مع إقامة مباراة واحدة دون جمهور.

المرة الخامسة: غرامة مالية 250 ألف جنيه مع إقامة مباراتين دون جمهور.

المرة السادسة: غرامة مالية 300 ألف جنيه مع إقامة مباراتين دون جمهور.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي رابطة الأندية إلى تعزيز الانضباط داخل الملاعب، والحد من التجاوزات الجماهيرية، بما يضمن خروج مباريات الدوري في أجواء رياضية تليق بالمسابقة.