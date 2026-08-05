ضربة البداية| الأهلي مع الشرقية إنبي.. والقمة أمام الزمالك في الجولة السادسة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الأهلي في المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، حيث يستهل الفريق الأحمر مشواره بمواجهة الشرقية إنبي، قبل أن يخوض عدة مواجهات قوية أبرزها لقاء الزمالك في الجولة السادسة.

ويفتتح الأهلي منافساته أمام الشرقية إنبي، ثم يحل ضيفًا على زد في الجولة الثانية، قبل أن يستضيف سموحة في الجولة الثالثة، فيما يواجه الزمالك خارج ملعبه في الجولة السادسة، ويصطدم بسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية عشرة، ويختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي × الشرقية إنبي.

الجولة الثانية: زد × الأهلي.

الجولة الثالثة: الأهلي × سموحة.

الجولة الرابعة: المقاولون العرب × الأهلي.

الجولة الخامسة: الأهلي × أبو قير للأسمدة.

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي.

الجولة السابعة: الأهلي × القناة.

الجولة الثامنة: مودرن سبورت × الأهلي.

الجولة التاسعة: الأهلي × بيراميدز.

الجولة العاشرة: غزل المحلة × الأهلي.

الجولة الحادية عشرة: الأهلي × بترول أسيوط.

الجولة الثانية عشرة: سيراميكا كليوباترا × الأهلي.

الجولة الثالثة عشرة: الأهلي × الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة عشرة: الجونة × الأهلي.

الجولة الخامسة عشرة: الأهلي × بتروجت.

الجولة السادسة عشرة: البنك الأهلي × الأهلي.

الجولة السابعة عشرة: الأهلي × المصري.

الجولة الثامنة عشرة: الأهلي × طلائع الجيش.

الجولة التاسعة عشرة: وادي دجلة × الأهلي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تُختتم البطولة في أواخر شهر مايو 2027.