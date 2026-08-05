موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الجولة التاسعة من المسابقة يوم 23 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في واحدة من أبرز مواجهات الدور الأول، والتي ينتظرها عشاق الكرة المصرية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما أصبحت مواجهاتهما من أبرز قمم الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين، وسعي كل منهما لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط قد تكون مؤثرة في سباق المنافسة على لقب الدوري.