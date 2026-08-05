بيراميدز يستهل الدوري أمام غزل المحلة.. والقمة أمام الأهلي في نوفمبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، حيث يستهل الفريق مشواره بمواجهة غزل المحلة يوم 21 أغسطس على استاد المحلة.

ويخوض بيراميدز عددًا من المواجهات القوية خلال الدور الأول، أبرزها أمام الأهلي في الجولة التاسعة على استاد القاهرة، ثم الزمالك في الجولة الثالثة عشرة على استاد الدفاع الجوي.

وجاء جدول مباريات بيراميدز كالتالي:

الجولة الأولى: غزل المحلة × بيراميدز – 21 أغسطس.

الجولة الثانية: بيراميدز × أبو قير للأسمدة – 27 أغسطس.

الجولة الثالثة: المصري × بيراميدز – 31 أغسطس.

الجولة الرابعة: بيراميدز × الجونة – 8 سبتمبر.

الجولة الخامسة: إنبي × بيراميدز – 16 سبتمبر.

الجولة السادسة: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – 12 أكتوبر.

الجولة السابعة: طلائع الجيش × بيراميدز – 20 أكتوبر.

الجولة الثامنة: بيراميدز × وادي دجلة – 28 أكتوبر.

الجولة التاسعة: الأهلي × بيراميدز – 23 نوفمبر.

الجولة العاشرة: بتروجت × بيراميدز – 9 ديسمبر.

الجولة الحادية عشرة: بيراميدز × البنك الأهلي – 14 ديسمبر.

الجولة الثانية عشرة: سموحة × بيراميدز – 23 ديسمبر.

الجولة الثالثة عشرة: بيراميدز × الزمالك – 28 ديسمبر.

الجولة الرابعة عشرة: بيراميدز × المقاولون العرب – 4 يناير.

الجولة الخامسة عشرة: القناة × بيراميدز – 27 يناير.

الجولة السادسة عشرة: بيراميدز × الاتحاد السكندري – 31 يناير.

الجولة السابعة عشرة: مودرن سبورت × بيراميدز – 4 فبراير.

الجولة الثامنة عشرة: بيراميدز × بترول أسيوط – 10 فبراير.

الجولة التاسعة عشرة: زد × بيراميدز – 18 فبراير.