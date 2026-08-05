مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري.. البداية أمام القناة والختام بمواجهة الجونة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات فريق سيراميكا كليوباترا في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، وذلك عقب مراسم سحب القرعة التي أقيمت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

ويفتتح سيراميكا كليوباترا مشواره في البطولة بمواجهة القناة يوم 23 أغسطس على استاد هيئة قناة السويس، قبل أن يلتقي الاتحاد السكندري في الجولة الثانية، بينما يستضيف مودرن سبورت في الجولة الثالثة.

ويشهد الدور الأول مواجهات قوية للفريق، أبرزها أمام بيراميدز في الجولة السادسة على استاد 30 يونيو، ثم الأهلي في الجولة الثانية عشرة على استاد المقاولون العرب، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة الزمالك في الجولة السابعة عشرة، والجونة في الجولة التاسعة عشرة.

وجاء جدول مباريات سيراميكا كليوباترا كالتالي:

الجولة الأولى: القناة × سيراميكا كليوباترا – 23 أغسطس.

الجولة الثانية: الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا – 28 أغسطس.

الجولة الثالثة: سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت – 2 سبتمبر.

الجولة الرابعة: سموحة × سيراميكا كليوباترا – 8 سبتمبر.

الجولة الخامسة: سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي – 14 سبتمبر.

الجولة السادسة: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – 12 أكتوبر.

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا × بتروجت – 21 أكتوبر.

الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا × زد – 31 أكتوبر.

الجولة التاسعة: إنبي × سيراميكا كليوباترا – 25 نوفمبر.

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب – 8 ديسمبر.

الجولة الحادية عشرة: وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا – 15 ديسمبر.

الجولة الثانية عشرة: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – 24 ديسمبر.

الجولة الثالثة عشرة: طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا – 29 ديسمبر.

الجولة الرابعة عشرة: المصري × سيراميكا كليوباترا – 6 يناير.

الجولة الخامسة عشرة: سيراميكا كليوباترا × بترول أسيوط – 26 يناير.

الجولة السادسة عشرة: أبو قير للأسمدة × سيراميكا كليوباترا – 30 يناير.

الجولة السابعة عشرة: سيراميكا كليوباترا × الزمالك – 5 فبراير.

الجولة الثامنة عشرة: غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا – 11 فبراير.

الجولة التاسعة عشرة: سيراميكا كليوباترا × الجونة – 19 فبراير.