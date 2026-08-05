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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مخادع.. لويس فيجو يطالب برحيل إنفانتينو

جاني إنفانتينو
جاني إنفانتينو
حسام الحارتي

دعا النجم البرتغالي السابق لويس فيجو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، إلى الاستقالة، واصفا إياه بأنه "مخادع"، في ظل تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي.


 

ويحاول إنفانتينو الحفاظ على منصبه بعد موجة انتقادات حادة أعقبت خطته لبيع حصة من حقوق كأس العالم.

وكان رئيس "فيفا"، البالغ من العمر 56 عاما، قد اقترح بيع حصة بنسبة 20% من حقوق كأس العالم إلى مستثمرين من شركات الاستثمار المباشر عبر شركة "فيفا فورواد انترابرايز".

وأثار المشروع موجة واسعة من الانتقادات، بعدما رفضته ثلاثة اتحادات قارية، ما اضطر إنفانتينو إلى التخلي عن فكرته المثيرة للجدل.

وفي محاولة لاستعادة الدعم، عقد إنفانتينو، الأربعاء، اجتماعا مع كبار مسؤولي "فيفا" في المغرب، بحسب مصدر تحدث إلى وكالة فرانس برس.

لكن فيجو صعّد الضغوط على رئيس "فيفا"، منتقدا المشروع ومطالبا باستقالته.

وكتب فيجو في صحيفة دايلي ميل: "يمكنني أن أكتب عشرة آلاف كلمة عن مشكلات فيفا، لكن الحل يحتاج إلى ثلاث كلمات فقط: يجب أن يرحل إنفانتينو".

وأضاف: "أحببت كرة القدم طوال حياتي، ولعبت على المستوى الاحترافي لمدة 20 عاما. وصدقوني، لقد التقيت خلال مسيرتي بأشخاص عديمي النزاهة".

وتابع: "لكن ما رأيته خلال الأيام العشرة الماضية هو أكثر السلوكيات انحطاطا وخداعا وأنانيةً التي شهدتها على الإطلاق".

واعتبر أن: "الشخص الذي يحاول فرض تغييرات بهذا الحجم لمجرد إثراء نفسه والمقربين منه هو بقايا من ماضي اللعبة، ولا ينبغي أن يكون له أي دور في مستقبلها".

وكان إنفانتينو قد دافع عن مقترحه، مؤكدا أنه سيزيد إيرادات جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في "فيفا".

غير أن محاولته تمرير الصفقة بسرعة من دون التشاور مع الاتحادات الوطنية، إلى جانب المخاوف من أن تؤدي إلى زيادة وتيرة إقامة كأس العالم مستقبلا لتصبح كل عامين بدلًا من أربعة، أثارت ردود فعل غاضبة.

كما وجّه عدد من كبار مسؤولي "فيفا"، من بينهم المدير الحالي لتطوير كرة القدم العالمية الفرنسي أرسين فينغر، انتقادات لاذعة إلى طريقة إدارة إنفانتينو لهذا الملف.

ويرى فيجو، الذي انسحب من سباق رئاسة "فيفا" عام 2015، أن على إنفانتينو التنحي فورا بدلا من انتظار انتخابات إعادة انتخابه العام المقبل.

وقال: "لقد أساء إنفانتينو إلى منصب رئيس فيفا الذي وعد بالارتقاء به".

وأضاف: "لقد كذب وخدع، وحاول تحقيق مكاسب شخصية على حساب اللعبة التي يفترض أن يخدمها".

وختم فيجو، البالغ من العمر 53 عاما: "لقد فقد دعم كبار موظفيه، وأقرب مستشاريه، والغالبية العظمى من الأشخاص الذين كرّسوا حياتهم لهذه الرياضة، بل وحتّى، على ما يبدو، الفائز بجائزة فيفا للسلام (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)".

وأضاف: "لقد فات الأوان لإنقاذ كرامته، لكنه لم يفت الأوان بعد لإنقاذ كرة القدم. عليه أن يرحل... الآن".

النجم البرتغالي السابق لويس فيغو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ترامب

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